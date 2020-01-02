國際財經

中美兩國可望本月簽定首階段貿易協議，市場避險情緒大幅消退，惟中東地緣政局存在風險，抑制大市升勢，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7607點，升64點或0.86%；德國DAX指數報13289點，升40點或0.31%；法國CAC 40指數報6030點，升52點或0.88%；意大利富時MIB指數報23665點，升158點或0.68%。

道指期貨暫報28629點，升121點。

圍繞中美貿易關係的樂觀情緒升溫，美國總統特朗普在Twitter上指出，將於本月15日，在白宮與中國簽署第一階段中美貿易協議。中國的高級代表亦會出席。他將在稍後時間前往北京，開始商討有關第二階段中美貿易協議。

另外，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)指出，美國正等待協議的中文翻譯，又說美國的農業、能源、服務業和製造業應該都能通過協議獲得刺激；而美國對華為這家中國公司生產的軟件和硬體都感到擔憂。

美軍周日空襲伊拉克3個親伊朗武裝組織據點，引發伊拉克約6000名示威者周二衝擊美國駐首都巴格達大使館，並在館內縱火。美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)當日稍後時間宣布，向伊拉克增派750名士兵，以保護當地人員和設施的安全。總統特朗普亦發文，批評伊朗暗中策動今次事件，警告倘大使館出現人命傷亡及設施損毀，伊朗將為此付上沉重代價。

親伊朗的伊拉克武裝組織其後表示，開始由首都巴格達的美國大使館周邊範圍撤離。

油價向好，因中美貿易關係回暖緩和需求擔憂，惟中東緊張局勢升溫，抑制大市升勢。紐約原油期貨現時每桶報61.34美元，升0.28美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報66.42美元，升0.42美元或0.64%。