國際財經

日產汽車前董事長戈恩(Carlos Ghosn)棄保潛逃，周一從日本逃往黎巴嫩。戈恩好友Imad Ajami接受共同社電話採訪時認為，戈恩是藏在樂器箱中，再由他人協助帶上飛機離開日本。

Ajami指出，戈恩在其住所舉行聖誕派對，期間鑽進樂隊的樂器箱，在他人幫助下被運出住所，搬上停在外面的卡車離開。在進入戈恩家的樂隊成員中，只有兩人知道有關計劃。

他續稱，是次逃離日本沒有通過羽田或成田機場，而是通過小型機場，並在未充分檢查後登機。在前往土耳其伊斯坦布爾的航機上，戈恩讓人打開樂器箱，將其放出。