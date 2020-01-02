國際財經

惠譽預計，今年的石油需求每日增加66萬桶，但仍大幅低於市場普遍預期，並較國際能源署(IEA)等組織的預期低近50%。

該行估計，今年經濟和貿易增長將基本穩定，為需求提供支持，但幾乎沒有增加的空間。

即使中美達成首階段貿易協議，惠譽認為仍然有執行的問題，預計許多市場不會大幅反彈，而由於經濟困境持續，其於最近將對印度的石油需求增長預測每日下調9.5萬桶。

該行料，煉油產能增長有望在2020年達頂峰，在亞洲和中東的帶動下，全球淨新增產能超過每日250萬桶。