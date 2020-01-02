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今日 08:33 國際財經

全球商務機去年遇難人數跌逾五成

儘管有波音737 MAX機空難發生，但有航空業界表示，根據統計，去年全球大型商務客機意外事故遇難者人數較前一年下滑逾50%。

荷蘭航空業顧問公司To70指，去年涉及大型商務客機的意外宗數有86宗，包括8宗奪命事故，導致257人喪生。2018年，意外宗數有160宗，奪命事故有13宗，有534人因而死亡。

該公司在報告內表示，如果與飛行次數相比，去年每100萬航班有0.18宗奪命事故，或者每558萬航班有１人死亡。不過，報告指737 MAX機事故令到航空業更重視飛行安全。

 

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