國際財經

踏入2020年首個交易天，投資者關注美國經濟前景與貿易爭拗的新形勢，美元滙價持平。

ICE美滙指數最新報96.44，與2019年除夕表現相若。上月，美滙跌1.9%。

交易商表示，市場關注美國經濟在新一年度的表現，擔心增長勢頭可能告一段落。同時，市場也擔心市場假期淡靜之際，有閃跌的危機。

歐羅兌美元微升至1.1220。上月，該貨幣滙價升1.8%，升至去年8月以來最高。

日圓兌美元報108.67，變動不大。中國人民銀行公布放寬銀根措施，人民幣兌美元離岸價報6.9640。