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今日 01:27 國際財經

英萊斯銀行爆技術故障 網銀服務失效數小時

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英國萊斯銀行(Lloyds Banking)在元旦日出現技術故障，導致客戶無法進行網上理財，故障持續數小時。

有萊斯客戶在社交媒體稱，當地時間上午無法通過銀行網頁或流動應用程式登入賬戶處理交易，萊斯銀行數小時後才解決問題，期間有客戶仍可通過電話理財處理交易。除了萊斯銀行外，Halifax與Bank of Scotland也遇到同樣問題。

萊斯其後發表聲明，確認出現技術故障。

英國銀行業的網上理財系統近年多次發生故障，監管機構上月促請業界須盡快解決有關問題。

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