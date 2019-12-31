國際財經

全球股市2019年最後一個交易日普遍表現偏軟，周二美股也低開，道指曾跌85點，盤中低見28376點。美國總統特朗普宣稱1月15日會簽署首階段中美貿易協議，消息支持大市最終反覆高收。總結2019年全年，標指仍錄得6年來最大升幅。

標指2019年進賬28.9%

標指全日收市上揚0.29%，報3230點。納指收市倒升0.30%，報8972點。道指漲76點或0.27%，收報28538點，全日高位曾觸及28547點；IBM股價攀高0.93%，為表現最強的道指成分股，思科和蘋果都漲約0.7%。2019年全年計算，蘋果飆升85.3%，微軟都進賬54.7%，齊成為美股升市火車頭。

道指在2019年升22.3%，兩年來最佳的年度升幅；標指於2019年則升了28.9%，納指更進賬35.2%，與標指同創2013年以來表現最好的一年。由於標指在2018年下滑4.2%，標指過去兩年的複合升幅實際上只有12%，比標指過去50年的平均每年升幅11.1%，只高出不足一個百分點。分析認為，美股2019年的升勢，主要歸功於聯儲局期內合共減息3次；聯儲局在2018年則先後加息8次，聯邦基金目標利率最高見2.5%，加息對美股構成不利。

特朗普周二在Twitter發文，透露將於1月15日在白宮與中方高級別代表舉行首階段貿易協議簽署儀式，之後他會親身前往北京，就第二階段協議展開談判，惟沒有交代時間。

亞歐股偏軟，泛歐Stoxx 600指數昨跌0.08%，全年則累升23%。德國股市休市，2019年進賬25.5%。英股半日市收挫0.59%，儘管受脫歐問題影響，整年仍漲12.1%；法股半日市跌0.07%，全年勁升26.4%。MSCI亞太指數（不計日本）跌0.44%，日股周二起休市，下周一才復市。

貿易利好消息降低了避險需求，美滙指數尾段回落0.25%，報96.5。美元兌歐羅跌0.12%，報1.1216美元；兌日圓跌0.21%，報108.63日圓。英鎊攀升至兩周新高，兌美元漲1%，報1.3247美元。美元疲軟帶動紐約期金升0.3%，每盎斯收報1523.1美元。

紐油全年升34.5% 跑贏布油

油價因投資者獲利回吐，布蘭特3月期油收市跌1%，每桶報66美元；紐約2月期油亦挫1%，每桶收報61.06美元。不過全年計油價氣勢如虹，紐約期油累升34.5%，是2016年來最佳年度表現，布蘭特期油也上漲22.7%。

數據顯示，美國樓市持續改善。S&P CoreLogic Case-Shiller最新公布的美國20大城市樓價指數連續第二個月向上，在10月按年升2.2%，高於市場預期的2.1%，而且是5個月以來最大的漲幅。聯邦房屋融資局（FHFA）的樓價指數在10月按月升0.2%。