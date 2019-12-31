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蘋果和微軟成為美股2019年升市最強推手

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回顧2019年美股，蘋果和微軟兩大科投股，對標準普爾500指數的升幅貢獻最大。過去10年，兩隻股份也成為標指升市的最強推手。

據標普道瓊斯指數資料顯示，截至12月27日的2019年，蘋果為標普500指數貢獻了8.19%的升幅，微軟的貢獻比率也達到6.59%。Facebook、亞馬遜和摩根大通，分別貢獻2.84%、2.43%和2.08%。

過去10年累計，蘋果為標普500指數貢獻了5.77%的升幅，微軟的貢獻比例為2.68%。亞馬遜、埃克森美孚和強生分別貢獻2.1%、1.57%和1.35%。

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