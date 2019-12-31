國際財經

元旦假期氣氛籠罩，投資者入市意欲薄弱，加上中國經濟數據好壞參半，抵消中美或下周前後簽首階段貿協的利好消息，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時13分，英國富時100指數報7558點，跌28點或0.38%；法國CAC 40指數報5983點，微升1點或0.02%。

德國及意大利市場今日休市。

道指期貨暫報28457點，升17點。

中美首階段貿易協議簽署日期料臨近。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，中美可能會在明年初簽署第一階段貿易協議，目前只是在等待翻譯。《南華早報》亦引述知情人士報道，中國國務院副總理劉鶴將於周六率團赴美國華盛頓，預期他將在當地簽署中美第一階段貿易協議。

不過，美國國務院官員披露，該國在明年將繼續向伊朗實施更嚴厲制裁，迫使德黑蘭放棄核設施及地區擴展勢力的野心。市場憂慮地緣政局再度高漲，避險情緒上升或對大市構成負面影響。

中國12月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，與上月持平，略高於市場預期。但非製造業PMI則遜預期，非製造業商務活動指數降至53.5，比上月回落0.9個百分點，表明非製造業總體保持擴張態勢，但增速有所放緩。

全球主要金融市場將元旦日休息，另外，市場聚焦周五的美國聯儲局上月議息紀錄。

美國原油庫存減少，但市場關注其他產油國有增產趨勢，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報61.64美元，跌0.04美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報66.75美元，升0.08美元或0.12%。