國際財經 即巿股評

隨著石油輸出國組織(OPEC)於本年起持續減產，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)1月23日宣布與美國斷交引致美國制裁其石油出口，國際油價於今年初起顯著反彈，帶動加元自年初起大幅走強，美元/加元在2月1日跌至兩個月新低1.3064，於短短一個月內自年初高位1.3658大跌近600點。其後，加拿大公布的2018年第四季國內生產總值年化季率錄得0.4%增長，創四年半最差季度表現，顯示加拿大經濟跟隨全球趨勢開始偏向下行，美元/加元於5月31日升至1.3561，創1月以來的近五個月新高。

不過，即使全球經濟包括加拿大均受中美貿易戰影響出現衰退跡象，加拿大相比其他國家仍然較為強勢，帶動加元於下半年再次走強。另外，加拿大央行自2018年12月加息至1.75%後，於2019年按兵不動，亦沒有提及降息前景，相對其他央行發出的言論顯得較為鷹派。美元/加元於7月、11月以及12月三度跌至1.3000關口，目前滙價於1.3055附近波動。

值得留意的是，加拿大將於周四(2020年1月2日)22:30公布12月製造業採購經理指數(PMI)，美國亦會於同日22:45公布其12月製造業PMI，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元於2019年受制於周線圖下降趨勢線輾轉下跌，但跌至1.3000關口附近後均掉頭回升，目前滙價連跌5周後再次逼近1.3000關口，若短期內企穩1.3000水平，有望再度展開技術反彈。不過，美元/加元在周線圖形成下降三角形，若後市真正跌穿底部支持1.3000水平，有機會進一步下探1.2800甚至1.2600水平。展望2020年，在美國聯儲局預期按兵不動下，美國加息的機會不大，若油價上升或加拿大經濟表現持穩，美元/加元或偏向於繼續下跌。

交易策略方面，我們根據12月18日策略於1.3140建立的美元/加元買盤（上望1.3310，跌穿1.3100止損）已於1.3100平倉，虧損40點。短期內待美元/加元下跌至1.3000-1.3020區域買入，上望1.3200，跌穿1.2970止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供