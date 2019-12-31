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今日 14:27 國際財經

日外務省:引渡戈恩須黎巴嫩同意

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被日本起訴的日產前會長戈恩(Carlos Ghosn)發表聲明，指自己身在黎巴嫩，離開日本是因為擔心會受到不公義及政治審訊。

對此，日本外務省官員表示：「正在確認(戈恩)是否出國等有關事實。」該官員又稱，由於日本與黎巴嫩未締結罪犯引渡條約，基本上來說沒有黎巴嫩的同意就不能引渡戈恩，現階段不清楚黎巴嫩政府是否會合作。

另外，戈恩辯護律師弘中惇一郎直言，不了解報道以外的情況。「將會告知地方法院我們也很為難。如果(戈恩)出國一事屬實，我們認為違反了保釋條件。」

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