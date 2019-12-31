國際財經

被日本起訴的日產前會長戈恩(Carlos Ghosn)發表聲明，指自己身在黎巴嫩，離開日本是因為擔心會受到不公義及政治審訊。不過，戈恩的聲明未有提及他是否棄保潛逃。

現年65歲的戈恩擁有黎巴嫩及法國雙重國籍，被指涉嫌挪用日產汽車公款等，去年11月在東京被捕，被控四項罪名，但他一概否認。

今早最先有外電報道，指戈恩由土耳其乘坐私人飛機抵達貝魯特國際機場。另外，英國《金融時報》稍早時指出，戈恩不再被軟禁，但未知他是潛逃離開日本，抑或與日本當局達成協議，批准他離境；日本方面暫時未有回應。