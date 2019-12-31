熱門：

今日 11:26 國際財經

韓央行:明年將維持寬鬆政策

放大圖片

南韓央行行長李柱烈表示，明年貨幣政策應該會維持寬鬆，因經濟料僅有溫和復甦。

李柱烈在新年致詞中指出，決策者應該警惕金融市場動盪，以及金融失衡可能加劇的風險。來年有必要保持貨幣政策寬鬆，因經濟增長可能會徘徊在潛在增長率以下，而需求方面的通脹壓力仍將保持疲弱。

他續稱，除人口和勞動力挑戰外，南韓出口依賴型經濟還將繼續面臨更嚴峻的全球貿易狀況，以及地緣政治風險。

李柱烈對資本過度流入房地產和風險資產感到擔憂，這可能會加劇金融失衡，但承諾如果金融市場波動性上升，央行將採取穩定市場的措施。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads