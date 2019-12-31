國際財經

南韓央行行長李柱烈表示，明年貨幣政策應該會維持寬鬆，因經濟料僅有溫和復甦。

李柱烈在新年致詞中指出，決策者應該警惕金融市場動盪，以及金融失衡可能加劇的風險。來年有必要保持貨幣政策寬鬆，因經濟增長可能會徘徊在潛在增長率以下，而需求方面的通脹壓力仍將保持疲弱。

他續稱，除人口和勞動力挑戰外，南韓出口依賴型經濟還將繼續面臨更嚴峻的全球貿易狀況，以及地緣政治風險。

李柱烈對資本過度流入房地產和風險資產感到擔憂，這可能會加劇金融失衡，但承諾如果金融市場波動性上升，央行將採取穩定市場的措施。