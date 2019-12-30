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納瓦羅:中美或下周前後簽首階段貿協



《南華早報》消息稱，中國國務院副總理劉鶴周六率團赴美國華盛頓。白宮貿易顧問納瓦羅說，美中可能明年初簽署第一階段貿易協議。

年結前獲利回吐 道指收市挫183點



美股在元旦假期前投資氣氛轉弱，投資者偏向獲利回吐，上周屢創新高的道指，在2019年倒數第二個交易日最多挫216點，收市仍跌183點或0.64%，標指和納指分別下滑0.58%和0.67%。蘋果先跌1.58%，收市倒升0.59%，報291.52美元，逼近歷史高位293.97美元；IBM下插1.82%。

華為證實獲印度批准參與5G網絡試驗



華為發言人證實，獲印度政府批准參與當地5G網絡試驗；外電稱，印度所有電訊營運商原則上獲批試驗。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部11月商品貿易逆差收窄至632億美元，少於預期。芝加哥12月PMI升至48.9，高於預期。NAR全美11月待完成房屋交易指數升1.2%，符預期。

￭ 避險需求下，日圓兌美元美市尾段升0.53%。美滙指數挫0.16%，報96.76。美元兌歐羅跌0.23%。

￭ 紐約期金收市報每盎斯1518.6美元，微升少於0.1%，續創逾3個月高。

￭ EIA美國原油庫存上周減少550萬桶，減幅遠高於預期。布蘭特2月期油收市升0.5%，紐約期油跌少於0.1%。

￭ 英國股市收市跌0.76%；德國回落0.66%；法國倒退0.91%。

￭ 歐盟執委會新任貿易執委郝根：下月與美國官員會晤時，將在爭議問題上重置雙方關係。

林鄭:民商官合作 1萬個過渡房屋達標在望



行政長官林鄭月娥在社交媒體貼文稱，今年《施政報告》提出在未來3年提供1萬個過渡房屋單位的目標，至今約8000個單位已到位，相信經民、商、官通力合作，達標在望。

陳峰:海航存資金短缺 須化解流動性風險



海航集團董事長陳峰發表2020年新年獻詞，承認集團存在資金短缺，工資遲發、緩發的情況，將2020年定位為海航化解流動性風險的決勝之年。

本地焦點簡訊

￭ 夜市1月期指收報28309點，較昨日恒指收市低水10點。

￭ ADR港股比例指數報28151點，較港低168點。

￭ 建滔化工(00148)等發展的沙田九肚駿嶺薈加推11伙，並上載新一份銷售安排，周五賣21伙。

￭ 山東國信(01697)控股股東魯信集團註冊資本將由30億元人民幣增至115億，新增資本全部由山東省財政廳出資。山東國信周二復牌。

￭ 中國創新投資(01217)入稟香港高院，起訴蘋果日報等涉嫌誹謗其從事間諜或特務活動的虛假新聞報道。

￭ 高力集團(01118)附屬出售寶鴻已發行股份及銷售貸款，總代價為1.38億元。

￭ 恒嘉融資租賃(00379)按每股0.014元配售新股，集資總額3337.36萬元。

￭ 中關村科技租賃(01601)、驢跡科技(01745)、Hygieia Group (01650)、GHW International (09933)周二起招股。

￭ 威高股份(01066)建議分拆威高骨科在內地上市。