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今日 06:20 國際財經

假期前市場交投淡靜 美滙偏軟

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2019年除夕前，外滙市場交投淡靜，避險情緒降溫下，美元滙價偏軟。ICE美滙指數尾段跌0.18%，至96.743。

Action Economics指，市場在2019年倒數第二個交易日交投淡靜，美滙走勢缺乏參考作用。中美兩國可能下周簽定首階段貿易協議的消息，令到避險情緒降溫，對美滙不利。人民幣兌美元離岸價升至6.9740元，是12月13日以來最強。

歐羅區經濟數據較預期佳，歐羅兌美元升至4個半月高位，報1.121美元水平。英鎊兌美元升0.26%，至1.311美元。

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