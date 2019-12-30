國際財經

美股在元旦假期前投資氣氛轉弱，投資者偏向獲利回吐，上周屢創新高的道指，在2019年倒數第二個交易日最多挫216點，盤中低見28428點。亞歐股疲弱，美元受壓，期金再創逾3個月高，油價在中東局勢不穩下個別發展。

道指收市仍跌183點或0.64%，報28462點；盤初則最多漲19點，全日高位觸及28664點。標指下滑0.58%，收報3221點，與道指的單日跌幅同為4周以來最大。納指倒退0.67%，收報8945點，失守9000點關。科技股表現差，IBM收市插1.82%，微軟都跌0.86%；不過，蘋果先跌1.58%，收市倒升0.59%，報291.52美元，逼近歷史高位293.97美元，成為唯一錄得升幅的道指成分股，投資者憧憬蘋果成為5G網絡時代的最大受益者，支持股價抽高。

歐股回軟，泛歐Stoxx 600指數跌0.85%，除了銀行股外，所有板塊均向下。法股挫0.91%，德股下滑0.66%，英股跌0.76%。

期金再創逾3個月高

投資者在新年假期前平倉獲利，日股在2019年最後一個交易日低收0.76%，不過全年仍升18.2%。日本金融市場今日開始休市，下周一才復市。

日圓在避險需求支持下，兌美元美市尾段升0.53%，報108.86日圓。美滙指數挫0.16%，報96.76。美元兌歐羅跌0.23%，報1.1202美元。

紐約期金曾升至每盎斯1519.1美元，收市回順報1518.6美元，微升少於0.1%，續創逾3個月高。美國在中東地區展開軍事行動也有助推高金價。DailyFx高級外滙策略師斯皮瓦克(Ilya Spivak)指出，臨近元日新年假期，市場交投淡靜，加上投資者正在進行年底倉位調整動作，令價格更加波動。

布蘭特2月期油曾上試69美元，最高見每桶68.99美元，收市回順報68.47美元，升0.5%。紐約期油微跌少於0.1%，收報61.68美元。除地緣局勢外，美國原油庫存減少也對油價提供一定支持。能源資訊局(EIA)數字顯示，截至12月20日的一周，美國原油庫存減少550萬桶，減幅遠高於市場預期的170萬桶。

數據方面，芝加哥採購經理指數(PMI)從11月的46.3升至12月的48.9，高於預期的48。11月份待完成房屋交易指數升1.2%，符合預期。