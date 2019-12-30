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紐約期油價格回軟 終止「四連升」

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國際油價周一回落，終止連升四個交易日走勢。

紐約2月期油收市跌4美仙或少於0.1%，每桶報61.68美元。周一結算的倫敦布蘭特2月期油收市升31美仙或0.5%，每桶報68.47美元，成為現貨月份的3月期油收市跌20美仙或0.3%，每桶報66.87美元。

TFS Energy指出，油價在12月的上升勢頭，主要受惠於有報道稱中美將簽訂首階段貿易協議，以及石油出口國組織與盟友將於明年1月起，每日進一步減產50萬桶的消息。不過，市場關注其他產油國有增產趨勢，油價周一獲利回吐。

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