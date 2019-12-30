國際財經

歐洲央行候任管理委員Isabel Schnabel認為，歐央行的買債計劃不應該較為傾向吸納環保相關債券。

德國籍經濟學者Isabel Schnabel將於明年1月1日履新歐央行管委，她接受德國報章《Boersen-Zeitung》訪問時表示，買債計劃目的是刺激經濟及推動通脹回升至2%歐央行目標，而環保項目債券不應是歐央行的吸納產品，更不應該成為追捧的項目，因為相關投資風險很高。

歐盟成員本月較早時無法就購買環保項目債券達成共識，意味不大可能把其納入買債計劃內。