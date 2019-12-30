國際財經 即巿股評

踏入2019年，歐羅區經濟疲弱的現象開始從各項數據中陸續浮現。歐羅區國內生產總值 （GDP）於第三季度僅錄得1.2%的年率增長，刷新2015年以來的四年低位。至於另一重要經濟指標採購經理指數（PMI）則從年初的50以上水平跌穿「盛衰分界線」，根據最新的數字顯示，12月歐羅區PMI跌至45.9，亦大幅低於市埸預期，並刷新2012年以來的近七年新低。歐洲央行於年頭起已開始其持續一年的鴿派語調，先於1月24日對經濟增長前景的風險改為「已偏向下行」，並於3月7日宣佈新一輪定向長期再融資操作（TLTRO），當日歐羅/美元重挫150點至1.1172，刷新2017年6月以來的逾一年半新低。

雖然歐羅/美元其後受美國聯儲局減息預期帶動而反彈，曾於6月25日回升至1.1400水平。但是歐羅區經濟疲弱的情況未有改善，歐洲央行保持其寬鬆政策，於9月12日宣布將存款利率下調0.1%至負0.5%。加上英國首相約翰遜（Boris Johnson）於9月企圖暫停國會運作以實行強硬脫歐，大幅拖累英鎊以及歐羅走勢，歐羅/美元於10月1日跌至1.0876，刷新2017年5月以來的逾28個月新低。

值得留意的是，受美元於近日大挫帶動，歐羅/美元目前已升回1.1208，刷新2019年8月以來的4個月高位。市埸應留意周五（2020年1月3日）16:55將會公布德國12月失業人數變動，同時亦會於21:00公布其12月消費者物價指數（CPI），屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元自2019年初創下新高1.1566後一直於周線圖下降通道中呈下跌趨勢，過去一年並未能重回年初高位。匯價曾下跌至1.0876，創28個月新低，下跌幅度近700點。展望2020年，雖然歐羅/美元最近有反彈趨勢，匯價已升破下降通道，未來或能一舉挑戰1.1400關口，但在歐洲央行寬鬆政策基本不變、疲弱的經濟未有復蘇的情況之下，歐羅/美元整體走勢仍然偏弱，滙價在1.1400、1.1600以及1.1800均有強大阻力，後市很大機會未能突破以上阻力，滙價於2020年或形成先升後跌之勢。

交易策略方面，我們根據12月17日策略已於1.1200沽出歐羅/美元（下望1.1105，升穿1.1240止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供