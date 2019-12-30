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郭明錤料蘋果明年推4款5G iPhone

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有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤發布最新報告稱，蘋果公司明年將推出5款iPhone，上半年料推出iPhone SE 2，以及秋季有4款5G版新iPhone登場。

iPhone SE 2預計在明年3月份推出，將搭載4.7吋LCD屏幕，外型與iPhone 8相若，搭配Touch ID指紋辨識，不設Face ID面容識別。

至於明年下半年的4款新iPhone均採用OLED屏幕，搭載高通X55 5G晶片，屏幕尺寸由5.8吋至6.7吋，搭配2個至4個後置鏡頭不等，外觀與iPhone 4接近，邊框重回方正設計，會保留劉海，並配備Face ID技術。

他指出，蘋果將按不同市場5G的建設速度，推出僅支援Sub-6GHz或同時支援Sub-6GHz與mmWave(毫米波)的機型。預計公司會在5個市場推出同時支持Sub-6GHz及mmWave的iPhone，分別為美國、加拿大、日本、南韓及英國，部分出貨量將佔據明年總出貨量的15%至20%。

與4G款iPhone相比，報告指出，支持Sub-6GHz及Sub-6GHz+mmWave的新iPhone，成本會分別上升30至50美元，以及80至100美元。

為確保iPhone的市佔率，並避免售價大升，郭明錤稱，蘋果正嘗試將5G iPhone上升的成本轉嫁予供應鏈，以降低手機的入場門檻。其降低成本的手段之一是，或會在明年下半年的新iPhone停止支付金屬中框或機殼廠商的一次性工程費用。

受5G帶動，他估計明年iPhone整體出貨將增長6%，達2.05億至2.1億部；於2021年，預料出貨量增長8%，到2.2億至2.5億部。

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