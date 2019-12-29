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美股踏入2020年 華爾街料特朗普可連任

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美國股市本周進入2019年最後兩天的交易，同時踏入2020年首兩個交易天，投資者關注焦點預期是周五公布的供應管理協會(ISM)製造業指數與聯儲局上月議息紀錄。另外，根據分析員對2020年股市升幅的看法，市場普遍預期總統特朗普將可連任。

標準普爾500指數今年以來的累計升幅接近29%，倘若以此結束，2019年升幅將是1997年以來最佳。根據Bespoke統計，當該指數的年度累計升幅超過20%，最後一周升幅平均是1.3%。

展望本周，周三是元旦日假期，而全周也沒有很重要的美國經濟數據，最受注視的要數ISM製造業指數、12月新車銷售、建築開支，以及聯儲局上月議息紀錄。

另外，展望2020年股市，美國媒體CNBC調查顯示，華爾街策略師對2020年底標指預測平均值為3320點，相當於上升7.8%。

CFRA投資總監Sam Stovall表示，二次大戰後，美國總統第四年任期的平均標指回報為6.3%，而共和黨總統的回報更佳，是6.6%。他認為，策略師對2020年標指的預測，反映他們普遍看好特朗普可連任。

不過，他相信，如果民主黨落實總統候選人後，市場將可能改變有關看法，令到股市變動更波動。

除了總統選情外，他認為，標指現時水平相當於預期市盈率19倍水平，如果藍籌業績增長無法展示出匹配的能力，也會對後市有所影響。

摩根大通私人銀行全球策略師Cayman Wills對於明年股市表現持審慎樂觀看法，認為有投資者擔心如果過早沽售股份，將錯失股市潛在升勢。

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