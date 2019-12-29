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由上海社科院主編的《全球數字經濟競爭力發展報告(2019)》日前正式發布。報告顯示，在國家競爭力層面，2018年，美國、新加坡、中國佔據全球數字經濟國家競爭力榜單前三。

2019年度報告以2018年全球數字經濟相關的國家、城市和企業數據為基礎，全面評價全球數字經濟國家、城市和企業的競爭力，勾勒出全球數字經濟競爭發展的全景。

在國家競爭力層面，美國數字經濟的綜合優勢地位短期內不會改變。中國在數字產業競爭力方面反超美國成為全球第一，但中國在數字經濟治理等領域仍然存在競爭力短板。