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今日 14:58 國際財經

馬斯克:高速地下路網有望明年通車

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專門建立高速地下路網的The Boring Company，其創辦人兼特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，位於美國拉斯維加斯建設的地底交通隧道，有望在明年正式通車。

地下路網採用自動駕駛運輸工具，每小時運行速度達250公里，與現時全球高速鐵路運行速度相近。

今年5月，拉斯維加斯會議暨旅遊局與The Boring Company，簽署4860萬美元地底隧道合約，該隧道計劃建設兩條通道。拉斯維加斯旅遊局希望於2021年1月，即全球觸目的消費電子展(CES)開幕時開通。

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