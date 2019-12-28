國際財經

英國最大超市集團特易購(Tesco)研究撤出東南亞市場，包括計劃出售泰國及馬來西亞的業務。

外電引述知情人士報道，泰國首富蘇旭明控制的TCC Group、富豪謝國民旗下的卜蜂集團、以及Chirathivat家族控制的零售巨頭Central Group等，均擬競投特易購的東南亞業務，交易價有機會超過70億美元(約546億港元)。

消息指出，預計特易購最早在下月就東南亞業務進行初始招標，卜蜂集團和Central Group已分別與財務顧問討論入標。