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特朗普當選3年標指漲逾50% 升幅較歷任總統倍翻



美國總統特朗普當選總統已屆3年，迄今美股標準普爾500指數累計已上漲超過50%，較歷任總統同期平均升幅23%，高逾1倍。

歐央行管委料明年不可能上調利率至正值



歐洲央行管委赫爾茨曼稱，歐央行不太可能於明年上調利率至正值區域，因為英國脫歐可能於明年年底引發新的擔憂。

避險情緒降溫 美滙受壓歐羅英鎊飆逾0.7%



市場對中美貿易前景看法偏樂觀，加上美股保持升勢，避險情緒降溫拖累ICE美滙指數尾段跌0.6%，至96.951。交易員年結前平短倉，帶動歐羅兌美元尾段升0.76%；英鎊兌美元都升0.78%。

道指標指收市再破頂 納指倒跌



美股三大指數周五再創即市新高，但升幅不大，全日表現亦反覆，收市呈個別發展。道指最多升80點，收市只漲23點或0.08%；標指一度攀升0.24%，收市仍漲0.11%，與道指都創收市新高；納指最多升0.33%，但收市倒跌0.17%，終止過去10個交易日連續創收市新高的局面。蘋果股價曾彈1.4%，收市倒跌0.04%，今年以來的累計升幅仍維持在83%。

外圍焦點簡訊

￭ 俄羅斯據報擬用部分國家財富基金投資黃金。紐約期金收市升0.2%，每盎斯報1518.1美元。

￭ 布蘭特期油曾漲1.1%，每桶高見68.33美元，收市只升0.4%。紐約期油進賬不足0.1%，齊創3個月高。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收市漲0.21%，創歷史新高。英國股市升0.17%；德國反彈0.27%；法國微漲0.13%。

￭ 消息：廣州白雲機場本月14日突破7000萬客運量，首次超越香港國際機場。

￭ 內地新三板實施改革規則，准入門檻降至100萬人民幣。

￭ 馬雲當選《福布斯》中文版2019年年度商業人物。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28229點，較昨日恒指收市高水4點。

￭ ADR港股比例指數報27807點，較港低56點。

￭ 中國創新投資(01217)執董向心及替任董事龔青，遭台北地檢署駁回兩人要求解除出境、出海的訴請；兩人透過律師向香港駐台經貿辦求援。

￭ 北控清潔能源(01250)附屬獲平保(02318)旗下公司，以6億元人民幣認購新增資本。

￭ 華電國際(01071)引入第三方，向旗下兩附屬各增資10億元人民幣。

￭ 中華國際(01064)向中國光大集團間接控制的公司配售新股，淨集1780萬元。

￭ 數字王國(00547)以最高9900萬元，出售從事虛擬實境等業務的Lead Turbo 22.29%股權。

￭ 中綠(00904)6個月虧損1.66億元人民幣，不派中期息。

￭ 興業太陽能(00750)：目前手頭訂單合同金額約26億元人民幣。

￭ 國銀租賃(01606)購買一艘船舶，代價1.54億美元。

￭ 天德化工(00609)料全年虧轉盈。

￭ 當代置業(01107)購陝西西安市住宅地，合共作價5.86億元人民幣。

￭ 維亞生物(01873)正與朗華製藥討論戰略投資及合作。

￭ 優品360(02360)在深圳成立外商獨資企業，拓內地食品零售業務。