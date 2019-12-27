國際財經

美股升浪勢如破竹，周五開市再衝高，三大指數齊創即市新高；不過全日表現反覆，收市也呈個別發展，納指更倒跌告收。歐股也創紀錄，亞股普遍上揚，油價繼續在3個月高位徘徊，金價也升至3個月高位。

周四首次突破9000點的納指一度繼續抽升，最高報9052點，升0.33%；但收市倒跌0.17%，報9006點，終止連續11個交易日向上、為2009年7月以來最長升浪的態勢，也終止過去10個交易日連續創收市新高的局面。標指高見3247點，攀升0.24%；收市仍漲0.11%，報3240點；標指今年累計漲逾29%，距離1997年的29.6%最大年度升幅只有一步之遙。道指最多升80點，高見28701點；收市仍漲23點或0.08%，報28645點，與標指都創收市新高。

30隻道指成分股之中，仍有11隻股價收市回落，所有股份的升幅或跌幅都少於1%；Nike抽高0.85%，為升幅最大的道指成分股；陶氏回落0.71%，為表現最差的道指成分股。蘋果曾彈升1.4%，但收市倒跌0.04%，今年以來的累計升幅仍維持在83%。

歐股全面上揚，泛歐Stoxx 600高見420.72點破頂。三大股市齊漲，德股升0.27%，英股微升0.17%，法股漲0.13%。大部分亞股造好，MSCI亞太指數(不計日本)升0.76%，不過，日本零售數字欠佳，拖累當地股市逆勢挫0.36%。

俄政府擬增持 利好金價

交易員年結前平短倉刺激，歐羅表現強勁，兌美元尾段升0.68%，報1.1175美元；英鎊上升0.59%，報1.3074美元。

美元相對疲弱，美滙指數跌0.53%，報97.02，美元兌日圓下滑0.15%，報109.47日圓。

紐約期金收市升0.2%，每盎斯報1518.1美元，本周累計上揚2.45%，為逾4個月來最大的一周升幅。

另外，有報道指出，俄羅斯考慮用部分國家財富基金投資黃金，意味金價將獲得額外支持，因為俄羅斯是主要黃金生產國之一，如增持黃金，將令市場供應減少，對金價利好。

擴大減產 紐油累漲三成

布蘭特期油每桶曾漲1.1%，高見68.33美元，收市只升0.4%，報68.16美元。紐約期油升不足0.1%，收報61.72美元，齊創3個月高。布蘭特期油今年上升超過25%，紐約期油累飆近35%，主要因為石油出口國組織及俄羅斯等盟國(合稱OPEC+)持續減產，本月同意把減產期延長到明年3月底，並擴大減幅，以平衡石油供求。