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達拉斯聯儲:半數油田服務商擬削明年開支

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達拉斯聯儲銀行周五發表季度能源行業調查報告，指近半數美國油田服務企業因應市場前景欠佳，計劃明年削減開支。

根據報告，達拉斯地區的石油及天然氣行業活動與招聘在第四季下滑，包括得克薩斯州與新墨西哥州的頁岩油開採區。

雖然紐約油價今年大部分時間處於60美元水平，但受訪的油田服務商與油氣開發企業在籌備明年預算時，把油價預計在54至55美元水平，從而作出削減開支的決定。報告指，36%受訪的油氣開發商計劃削減明年開支，而油田服務商之中，半數已作出削減成本的決定。

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