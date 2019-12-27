國際財經

歐洲股市跟隨美股步伐創歷史新高，泛歐指數Stoxx 600周五收市報419點，攀升0.21%。中美籌備簽署首階段貿易協議，利好歐股投資氣氛，礦業股上揚超過1%，食品飲品股及健康類股份則跑輸大市。

英國富時100指數收報7644點，回升0.17%或12點；德國DAX指數收報13337點，反彈0.27%或36點；法國CAC 40指數收報6037點，微漲0.13%或7點；意大利富時MIB指數收報23757點，回吐0.59%或140點；西班牙IBEX 35指數收報9700點，抽高0.40%或38點。