國際財經

意大利存款保障基金(FITD)向當地銀行Carige注資，並取得其控股權，接管這間意大利第10大銀行。

意大利市場監管機構Consob周五稱，FITD透過認購股份，向Carige注資7億歐元(折合約60.8億港元)，取得對方80%股權。

Carige前單一最大股東Malacalza家族，在本次Carige增資行動中並無參與認購股份，其持股比例由此前的27.6%，被攤薄至只有2%。

Carige陷入財政困難，早前被歐洲央行接管。FITD是由意大利銀行業成立的機構。