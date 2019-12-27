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今日 23:08 國際財經

中國數據佳 美股個別發展

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中國經濟數據佳，加上中美首階段貿易協議有機會快將簽署，美股三大指數早段創新高後，目前個別發展。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報28636點，升14點或0.05%；標普500指數報3241點，升1點或0.06%；納指報9000點，跌21點或0.24%。

中國國家統計局今早公布，中國11月規模以上工業企業利潤轉跌為升，升幅更創8個月高位。11月規模以上工業企業實現利潤5939.1億元人民幣，按年升5.4%，因工業生產和銷售增長明顯加快，工業品出廠價格降幅收窄。10月利潤按年下跌9.9%。

今年首11月，工業企業實現利潤總額5.61萬億元人民幣，按年下降2.1%，跌幅比首10月的2.9%，收窄0.8個百分點。

中美貿談方面，美國總統特朗普周二稱，他和中國國家主席習近平將舉行儀式，共同簽署本月宣布達成的中美第一階段貿易協議。中國商務部昨日表示，目前中美雙方正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通，如有進一步消息將及時發布。

不過，市場仍關注特朗普彈劾案進展，以及英國會否「硬脫歐」。

歐股方面，英國富時100指數報7636點，升4點或0.06%；德國DAX指數報13339點，漲38點或0.29%；法國CAC 40指數報6038點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報23789點，跌108點或0.46%。

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