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今日 18:37 國際財經

歐股中段個別走 關注英脫歐進程

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中美貿易協議前景樂觀，惟市場仍關注美國總統特朗普彈劾案進展，以及英國會否「硬脫歐」，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7650點，升18點或0.24%；德國DAX指數報13332點，漲32點或0.24%；法國CAC 40指數報6044點，升15點或0.26%；意大利富時MIB指數報23750點，跌147點或0.62%。

道指期貨暫報28686點，升67點。

特朗普周二稱，他和中國國家主席習近平將舉行儀式，共同簽署本月宣布達成的中美第一階段貿易協議。中國商務部昨日表示，目前中美雙方正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通，如有進一步消息將及時發布。

英國脫歐方面，歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)接受法國回聲報專訪時說，關於與英國協商雙邊新貿易關係的問題，歐盟可能需要展延談判期限。

另外，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)指出，石油出口國組織(OPEC)及其盟友可能明年考慮結束減產事宜。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報61.94美元，升0.26美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報68.23美元，漲0.31美元或0.46%。

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