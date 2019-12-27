國際財經 即巿股評

2019年全球各國政經局勢不穩定性大幅增加，助長倫敦金迎來數年一度的大漲趨勢︰其一、美國總統特朗普於5月6日宣佈將2000億美元中國商品關稅從10%上調到25%，中美貿易戰自此再度爆發。其二、英國前首相文翠珊(Theresa May)於5月底宣佈於6月7日辭去保守黨黨魁及英國首相，市埸對英國硬脫歐的擔憂情緒再度增加。其三、聯儲局主席鮑威爾亦於6月初暗示，在全球貿易緊張局勢下，美聯儲可能很快有理由降息，引起市埸對全球經濟衰退的擔憂。倫敦金於6月20日大漲逾30美元，並升穿重要阻力1365美元關口。自此倫敦金持續飆升，金價於9月初升至1557.01美元，刷新2013年4月以來的近六年半新高，自5月尾開始計算，倫敦金三個月內的升幅已接近300美元。

不過，貿易樂觀情緒於11月顯著增加，而中美雙方亦於12月中旬正式達成第一階段貿易協議。英國脫歐談判方面，保守黨贏得議會大選亦被認為有助英國達成脫歐協議，並使避險情緒降溫。倫敦金於11月曾跌至1445.46美元，從高位大幅回調逾100美元。值得留意的是，受最近節日氣氛帶來的買盤推動下，倫敦金自周一(12月23日)起再度展開反彈，並於三日內大漲逾30美元至1512.45美元，刷新11月4日以來的七周新高，目前金價於1510美元水平波動。

技術分析方面，倫敦金於6月升破重要阻力1365美元後持續向上，並於9月升至近六年半高位1557.01美元。其後金價向下調整，並形成下降楔形，回調幅度逾100美元。倫敦金於11月中觸及1447美元支持(由5月21日低位1269.38美元至9月4日高位1557.01美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)至最低1445.46美元後開始受到買盤支持。展望2020年，目前金價已升破下降楔形並大漲逾30美元，後市有機會於周線圖中形成上升旗形。若以上升旗形的量度幅度計算，倫敦金或有逾200美元的上升空間，挑戰1700美元水平。

交易策略方面，我們根據12月16日策略於1487美元建立的倫敦金沽盤(下望1455美元，升穿1490美元止損)已於1490美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金升穿1515美元買入，上望1534美元，跌穿1510美元止損。

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