國際財經 即巿股評

自從中美達成首階段協議後，每日美股頭條就喺創新高，隔晚標普500指數又破頂，收報3239點，但客觀事實是標指與200天鬼佬牛熊線(2961)相距8.6%，為兩年以來最高，14天RSI進一步攀至78.4，是自2018年1月27日最高水平。

另一個大指標是的CNN編制的恐懼與貪婪指數(Fear and Greed Index)，與上周90的「極度貪婪」水平相比，隔晚進一步升至93水平(100為最高)，綜合以上，明顯市場依然極度亢奮，美股入市短期摸頂風險極高，大舉入市唔值博。

明年續要避開銀行及本地股

不過，正如之前所述，美股以至港股相信會出現調整而非大跌，原因可參閱之前文章，現不再詳細解說，問題是要留意及避開邊類型股票。

先講唔睇好的行業，首選一定是銀行股，原因是全球央行減息，加上環球經濟呆滯，銀行作為百業之母，單是息差收窄已令銀行業十分頭痕，因此維持首選避開行業。其次當然是本地地產、收租及零售股，過去半年本港發生的示威活動及政治問題仍未解決，上述三類股票會仍然無運行。

睇好行業方面，過去半年重覆又重覆講過的二、三線內房，原因是阿爺要穩經濟增長，最重要之一就是要放寬樓市，近日已見中央有多個動作，惟國企龍頭內房轉身慢，吼二、二線內房依然划算，而近日融創(01918)、奧園(03883)、時代中國(01233)及美的置業(03990)先後破頂，吼落後可留意中梁(02772)及融信中國(03301)。

內房之外，當然要留意金礦股，雖然第三及第四季表現較令人失望，金價更由第三季最高的1557.1美元，跌至1446美元，但近日已喘穩回升，更升穿9月延伸的下降通道兼重返1500美元關，之前已收集可待破1557.1美元加注，可留意的金礦股包括山東黃金(01787)、招金(01818)、美股的全球龍頭Barrick Gold(GOLD)、Newmont(NEM)及Agnico Eagle Mines(AEM)。

當然還有科技股，筆者偏好平台類型的股份，阿里巴巴(09988)長遠好大機會染藍，近乎是鐵膽，但筆者更愛正在追趕阿里的併多多(PDD)，一來股價早前急跌跌整唔少，二來明年好大機會虧轉盈，還有騰訊(00700)持股的主營東南亞電商及手遊股SEA(SE)，港股平台類股份當然仲有隻美團(03690)。

四大主題中還有極度吸引的雲網絡安全股，因為5G、萬物互聯及AI年代，網絡安全會變得愈來愈重要，同時亦見到索羅斯徒弟德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)部署的手影，四隻股份包括CrowdStrike(CRWD)、Cloudflare(NET)、Okta(Okta)及Zscaler(ZS)可以留意。

可留意五隻黑馬

至於雞仔注博大升方面，港股可冷敲預計2021年底EBITDA負轉正的香港電視(01137)，5G股的京信通信(02342)，美股當然是維珍銀河(SPCE)，還可留意隻醫療美容服務平台龍頭半新股新氧(SY)，及股價跌咗唔少但業績已虧轉盈的BEYOND MEAT(BYND)。

上周收到讀者電郵，就門外漢來講，對網絡安全股票實在難以理解，筆者雖然讀工程出身，起初對網絡安全股份亦感吃力，尤其是自雲計算出現後，單是公有雲、私有雲、以至Saas、Paas、Iaas等等，一系列的專業詞滙，就足以令人一嚿雲。

說實話，雲網絡安全股就好似生化科技股一樣，入場門檻高，唯一可請教業內人士或刨大行REPORT惡補，又或者可以買雲網絡安全股ETF，例如HACK，適合門外漢的投資者投資。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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