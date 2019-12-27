國際財經

華為:營運資金主要來自企業自身 非政府補貼



《華爾街日報》報道，華為多年來獲中國政府高達750億美元(約5850億港元)財政支援。華為發聲明稱，集團營運資金主要來自企業自身及外部融資，而非政府補貼。

商務部:中美就貿協簽署等後續工作密切溝通



商務部新聞發言人高峰表示，目前中美雙方正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通。

納指收市首破9000點 標指累漲29%挑戰97年紀錄



美股聖誕假期後復市，三大指數再創即市及收市新高，道指盤中高見28624點，升108點；收市仍漲105點或0.37%，報28621點。標指收市揚0.51%；納指亦緊貼全日最高位收市報9022點，上揚0.78%，為史上首次突破9000點收市，亦是連續第10個交易日創收市新高。亞馬遜聖誕旺季銷售打破紀錄，刺激股價升4.45%，蘋果都攀高1.98%；金融股摩根大通上漲1.06%。今年以來，標指累計漲29.24%，與1997年創下的最佳年度升幅相比，僅差不足1個百分點。

特朗普聖誕翌日發文 轟佩洛西不當處理彈劾案



美國總統特朗普再度炮轟民主黨籍國會眾議院議長佩洛西，指她拖延參議院處理總統彈劾案。

內地取消常住人口300萬以下城市落戶限制



國務院發布意見，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，報22.2萬人，低於市場預期的22.4萬人。

￭ 避險需求降，日圓兌美元尾段跌0.24%，報109.62日圓。美滙指數回吐0.1%，報97.55。

￭ 紐約2月期金收報每盎斯1514.4美元，上漲0.6%。

￭ API美國上周原油庫存減少790萬桶，減幅遠超預測。紐約期油漲0.9%，布蘭特期油升1.1%。

￭ 國家外管局：11月服務貿易逆差184億美元，按月略增2.8%。

￭ 截至今早6時07分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9962元，每百港元兌CNH報89.83。

￭ 中國駐歐盟使團團長張明警告歐盟，不要採取限制中國公司進入歐洲的政策。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報28009點，較港周二高144點。

￭ 入境處：本月21日至25日聖誕檔期，內地訪港旅客39.06萬人次，按年大跌56%。

￭ 譚木匠(00837)宣派特別股息67.15仙，慶祝公司上市十周年。

￭ 艾德韋宣集團通過上市聆訊，消息稱下周展開路演。