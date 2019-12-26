國際財經

受聖誕假期影響，全球金融市場交投淡靜，無礙美股三大指數再創即市新高及收市新高，道指盤中高見28624點，升108點；標指曾見3240點，上揚0.51%；納指更升見9022點，抽高0.78%。

道指收市仍漲105點或0.37%，報28621點；標指升0.51%，收報3239點；納指上揚0.78%，收報9022點，為史上首次突破9000點收市，亦是連續第10個交易日創收市新高。電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)聖誕旺季銷售打破紀錄，刺激股價升4.45%收市，蘋果都攀升1.98%，為升幅最大的道指成分股；金融股表現亦佳，摩根大通上漲1.06%，VISA彈升0.85%。

標指今年以來累計已上漲29.24%，與1997年創下的最佳年度升幅相比僅差不足1個百分點；標指今年以來上揚22.69%；納指今年以來進賬35.98%。

亞洲股市表現不俗，日股高收0.6%，韓股升0.36%，MSCI亞太指數(不計日本)上揚0.11%；歐洲主要股市休市。

滙市方面，中美即將簽署首階段貿易協議，日圓的避險需求下降，日圓兌美元尾段跌0.24%，報109.62日圓。美滙指數偏軟報97.55，跌0.1%。歐羅回吐0.09%，報1.1106美元。

紐約2月期金周四站於1500美元以上水平，每盎斯見1517.4美元近兩個月高，收市報1514.4美元，上漲0.6%。投資者認為，貿易協議仍存在不確定因素，需要買黃金做保險。在中美貿易糾紛和全球經濟放緩憂慮下，金價今年累升約17%，將是2010年以來最大的一年升幅。

美國原油庫存減少，市場憧憬中美關係改善，布蘭特期油周四升至每桶67美元以上，為3個月以來最高，每桶高見67.95美元，收市報67.92美元，升1.1%。紐約期油漲0.9%，收報61.68美元。

美首領失業救濟人數減

美國石油學會(API)周二公布，上周美國原油庫存減少790萬桶，減幅遠超市場的預測。Petromatrix石油分析師雅各布(Olivier Jakob)表示，目前油價仍然獲得支撐；布蘭特期油今年已經升了25%。

此外，美國勞工部周四公布，截至12月21日的一周，首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，報22.2萬人，低於市場預期的22.4萬人。波動性較低的4周移動平均數增加2250人，報22.8萬人，整體來說，勞工市場強勁。