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避險情緒降溫 圓滙偏軟

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市場憧憬中美兩國貿易爭拗緩和，避險情緒降溫，避險貨幣偏軟，美元兌日圓滙價則上揚。不過，聖誕節假後的節日情緒主導，市場交投淡靜。

ICE美滙指數尾段跌0.13%，至97.523。

較早時，中國強調續與美國商討簽署首階段貿易協議的地點等問題。美國總統特朗普重申，即將與中國簽約。消息不利避險貨幣。美元兌日圓升0.26%，至109.63日圓。美元兌人民幣離岸價報6.9911元。

加元兌美元升0.4%，至1.3104加元。英鎊兌美元微升，報1.3514美元。

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