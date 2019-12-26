國際財經

美股聖誕假後復市，三大指數周四高開高走，納指早段曾觸及9000點重要心理關口，為歷來首次；標指則再次打破盤中最高紀錄。

截至本港時間凌晨約零時32分，道指報28591點，升75點或0.27%；標普500指數報3234點，升11點或0.35%；納指報8998點，升45點或0.51%。科技股及金融股帶領升勢，蘋果股價抽高1.33%，報288.05美元，暫時為表現最強的道指成分股；微軟都攀高0.47%。摩根大通和高盛分別上升0.80%及0.87%。波音則拖累大市，股價倒退0.6%，暫時為跌幅最大的道指成分股。另外，特斯拉再破頂，盤中高見433.48美元，最新報431.35美元，上揚1.43%。

蘋果及金融股帶領升勢

萬事達卡(Mastercard)指，美國消費者今年零售黃金檔期的網購金額增幅達18.8%，創下紀錄新高。

數據方面，美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周減少1.3萬人，略高於市場預期的22萬人。美國持續申領失業救濟人數171.9萬人，按周減少6000人，多過市場預期的168.8萬人。

中國商務部新聞發言人高峰表示，目前中美雙方正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就貿易協議簽署等後續工作密切溝通，如有進一步消息將及時發布。

美元回軟，ICE美滙指數現時回落0.10%，報97.56；英鎊反彈0.46%，報1.3014美元。美元兌日圓則回升0.28%，兌109.66日圓。

國際油價溫和向上，紐約期油目前進賬0.95%，每桶報61.69美元。倫敦布蘭特期油上漲0.74%，報67.7美元。