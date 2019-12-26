國際財經

全球股市還有一周便進入2020年，市場人士認為明年對股市影響的五大焦點，首要的依然是中美兩國貿易談判，其次是美國總統選舉；另網上串流大戰、油價表現，以及歐洲經濟形勢也是令人關注焦點。

展望2020年，市場首要焦點依然是極度影響2019年股市表現的中美兩國貿易談判。雖然中美兩國可能在一月初簽訂首階段貿易協議，但即使如此，大部分美國對華貨品的關稅仍會存在，而此點對全球經濟依然帶來不明朗局面，儘管情況可能沒有預期般嚴重。

同時，美國總統選舉期間，無論是爭取連任的總統特朗普，抑或民主黨候選人，均可能會把與中國有關的人權問題與貿易談判一併掛鈎，令到貿易戰陰影揮之不去。

第二項焦點是美國總統選舉與其對聯儲局利率政策的衝擊。最新民意調查顯示，特朗普連任機會參半。如果特朗普連任，中美兩國貿易戰可能再持續四年，聯儲局很可能因應經濟變化而調整利率政策。

根據利率預測工具，市場預期聯邦基金利率明年底水平與年初相同，但有關情況端視特朗普的貿易政策變化而定。

第三項焦點，是網上串流服務市場爭奪戰。2019年第四季，蘋果與迪士尼先後推出串流服務，與市場最大持份者Netflix競爭。明年初，美國最大有線集團Comcast與第二大流動通訊商AT&T也加入戰團。雖然有分析員相信，網上串流服務市場將因而擴大，但減價戰可能損害科技娛樂巨擘的業績，從而影響股市。

第四項焦點是油市情況。下月起，被稱為OPEC+的石油出口國組織與盟友，將再把日產量減少50萬桶。Rystad Energy石油研究主管Bjørnar Tonhaugen認為，市場擔心全球經濟放緩，將削弱原油需求增長勢頭，令到供過於求情況再度出現。不過，現時油價對於美國頁岩油生產商也有壓力，可能導致其產量增幅放緩，供求情況存在變數。

第五項焦點是歐洲經濟問題。中美兩國貿易爭拗局面打擊歐洲經濟復甦勢頭，而美國很可能持續向歐洲貨品加徵關稅，令到問題惡化。再者，歐洲央行預期於明年逐步撤銷其量化寬鬆措施，此舉可能損害歐洲銀行界利潤，以致歐羅滙價。

同時，英國預期1月31日如期脫離歐盟，而雙方將展開貿易協議的談判；倘若談判出現障礙，令到歐洲經濟受到一定的衝擊。