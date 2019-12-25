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隨着進口商使用免稅配額購買的大豆船貨完成清關，中國11月從美國購買大豆按年大增。

路透引述數據報道，中國上月購買256萬噸美國大豆，去年同期的進口數字為零，10月則為114.7萬噸。此前中國政府向進口商發放進口美國大豆的免稅配額。

去年同期的美國大豆進口量重挫，因為中國採取貿易反制措施，向大豆等美國商品加徵高額關稅。

中美兩國去年12月同意貿易休戰後，中國繼續購買美國大豆。大豆壓榨商在最近幾個月對美豆進行多輪採購，因中國政府發放免稅進口配額，作為對美方釋出的善意。