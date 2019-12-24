國際財經

美國股市在平安夜當日只有上午半日市，三大指數收市個別發展，其中，道指和標指輕微回軟，納指則溫和再創收市新高及即市新高。

道指收市報28515點，跌36點或0.13%。標普500指數收報3223點，跌不足1點或0.02%。納指收報8952點，上揚7點或0.08%，為連續第9個交易日創收市新高，也是1998年以來，連續創收市新高日數最長的紀錄；納指盤中最高觸及8957點，也締造歷史最高位。

美股周三將會休市，周四周五恢復正常交易。分析師指出，近期美股迭創新高的背後動力，主要受四大關鍵因素推動，包括國際貿易關係取得進展、美國聯儲局確認鴿派立場、美國及海外經濟數據強勁、英國脫歐形勢趨於穩定。

特朗普:將與習近平簽署貿協

其中，中美貿易協議的進展令市場情緒樂觀，投資者仍普遍預計可望在1月簽署國際貿易協議。美國總統特朗普周二表示，就本月達成的美中貿易第一階段協議，將與中國國家主席習近平舉行簽署儀式。

另外，聯儲局的鴿派立場與寬鬆政策也對股市起到推動作用。據統計，自9月17日以來，聯儲局一直通過頻繁的隔夜回購操作向短期融資市場提供流動性，共計向貨幣市場注入了3000多億美元資金。

個股方面，波音公司因未能化解737 Max危機，日前撤換行政總裁，周一股價反彈2.91%後，周二收市回落1.35%。召車公司Uber共同創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)退出董事局，Uber股價先跌後回升0.36%。卡蘭尼克早前已沽出手上90%的Uber股份。

聯邦快遞(FedEx)遭Angus Research下調投資評級，由「買入」降至「持有」，稱對公司的短期盈利能力缺乏信心，股價收市跌0.6%。