即巿股評 港股直擊 國際財經

隨着聖誕節來臨，2019年已接近尾聲，踏入12月份受到多重利好因素刺激，環球股市明顯上漲，美股周一(23日)續創歷史新高，以標普500指數計算，今年回報達28.6%。

去年聖誕，是美股本輪升浪的轉捩點。美國聯儲局在股市表現不濟下仍上調利率，其後傳出總統特朗普準備「怒炒」財長努欽和聯儲局主席鮑威爾兩大財金官員，加上聯邦政府再陷「停擺」危機，2018年12月24日造出歷來最差的「平安夜」半日市行情。由於特朗普隨後態度逆變，美股於Boxing Day錄得超強反彈，成為這次牛市起點，標指、道指、納指近一年漲幅分別達37%、31%、44%。

今年相信不會重演「聖誕V彈」，「倒V」大幅回落機會也極微，事關市場暫無重大不利消息，個別投資者儘管憂慮明斯基時刻(Minsky Moment)即將降臨，繼而觸發崩盤，惟預期未必會在2019年餘下的數個交易日內出現。

美股近期「步步高升」，固然有經濟數據向好及中美貿易關係緩和等基本因素支持，但企業盈利能否跟上頗成疑問，且缺乏像過去10年科技股大爆發的助力。不少分析認為，目前市況已處於「融漲」(melt-up)階段，投資者因害怕錯失升浪而蜂擁入市，羊群效應進一步推高股市，恐代表牛市距頂不遠。

正所謂升市莫估頂，「融漲」會維持多久根本無從預測，參考諾貝爾經濟學獎得主、美國耶魯大學教授Robert Shiller所創、更有效反映股市估值是否合理的經周期調整市盈率(CAPE)，附【圖】所見，最新約30倍，從歷史上看屬頗高水平，但與2000年科網股泡沫期的44倍相比仍算偏低。換句話說，若這一趟牛市達到當時級別，可能尚有近50%潛在上升空間！

統計顯示，今次美股勢頭較科網年代的「長牛」確差了一截。截至周一，以收市價計，標指2019年雖共創新高33次，多去年14次，但不及2013年(45次)、2014年(53次)和2017年(62次)。何況，標指於1995年至1999年每年破頂次數都超過33次；而直至2000年，在連續12年皆曾創新高，合計刷新紀錄達327次──本輪升市只有7年累積240次的破頂「佳績」。

儘管多數分析預期美股仍具上行條件，惟對2020年保持強勢卻存戒心。以標指今年漲約三成、10年進賬3.4倍為基數，明年如錄得逾一成回報，確屬相當進取的預測。面對整體大市難有顯著突破(甚至出現調整)，相信將步向「炒股不炒市」階段。

選股策略方面，可從網上串流影音平台Netflix身上或找到啟示。Netflix股價已由巔峰回落逾兩成，卻是近10年標指「股王」，升幅40倍有餘，可見真正能為市場帶來轉變的企業，長線必然獲得資金垂青。事實上，以衡量風險調整後表現的夏普比率作準則，Netflix亦是高盛推薦的股份。

信報投資研究部

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