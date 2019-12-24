國際財經

今日為聖誕節前的最後一個交易日，美股將提前收市，市場交投淡靜，美股窄幅上落。投資者繼續關注國際貿易關係的進展與聯儲局貨幣政策等因素。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報28533點，跌17點或0.06%；標普500指數報3221點，跌3點或0.09%；納指報8943點，跌2點或0.02%。

美股將提前半日收市，明日將會休市，而周四周五將恢復正常交易。分析師指出，近期美股迭創新高的背後動力主要受四大關鍵因素推動，包括國際貿易關係取得進展、美國聯儲局確認鴿派立場、美國及海外經濟數據強勁、英國脫歐形勢趨於穩定。其中，中美貿易協議的進展令市場情緒樂觀，投資者仍普遍預計可望在1月簽署國際貿易協議。

另外，聯儲局的鴿派立場與寬鬆政策也對股市起到推動作用。據統計，自9月17日以來，聯儲局一直通過頻繁的隔夜回購操作向短期融資市場提供流動性，共計向貨幣市場注入了3000多億美元資金。

個股方面，波音公司因未能化解737 Max危機，日前撤換行政總裁，周一反彈2.91%後，目前微跌0.5%。召車公司Uber共同創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)退出董事局，Uber股價先跌後回升0.7%。卡蘭尼克早前已沽出手上90%的Uber股份。

聯邦快遞(FedEx)遭Angus Research降投資評級，由買入削至持有，稱對公司的短期盈利能力缺乏信心，現時股價升0.3%。

油價向上，紐約原油期貨現時每桶報60.91美元，升0.39美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報66.99美元，升0.6美元或0.9%。