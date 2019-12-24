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今日 22:47 國際財經

迎假期吹淡風 美股早段偏軟

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全球多個國家因為平安夜假期，提前或者已經休市，金融市場交投淡靜，市場缺乏流動性，美股高開後不久倒跌。

截至本港時間晚上約10時46分，道指報28522點，跌28點或0.1%；標普500指數報3222點，跌1點或0.05%；納指報8936點，跌8點或0.1%。

美國昨日公布的耐用品訂單、新屋銷售等數據均不及預期，引發市場對經濟增長的擔憂。自從踏入2019年後，全球主要國家的經濟數據大多令人擔憂，令IMF數次下調今年全球增長預期至3%，是2008年金融危機以來最低水平。

另外，有調查顯示，美國富人對2020年美國經濟和美股市場的憂慮正在增加，認為美國經濟明年將會衰退的富豪比例較2019年春季調查時上升14%至39%，不過，也有38%的富豪認為經濟形式將保持不變，其餘的受訪富豪認為經濟將會走強。

油價向上，紐約原油期貨現時每桶報60.8美元，升0.28美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報66.87美元，升0.48美元或0.72%。

歐股方面，英國股市平安夜提早收市，富時100指數收報7632點，升8點或0.11%，扭轉初段跌勢，主要受石油及銀行股支持，同時指數亦為連續10個交易日造好，創3年來最長升市。

另外，法國股市亦提早收市，CAC 40指數收報6029點，升不足1點。德國及意大利股市今日均休市。

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