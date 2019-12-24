國際財經

由於不少金融市場今日開始隨着聖誕假期提早休市，市場交投顯得較為淡靜，儘管國際貿易局勢緊張氣氛緩和、美股亦連番創新高，投資者借勢回吐，影響入市氣氛，歐股中段偏軟。

截至本港時間傍晚6時12分，英國富時100指數報7628點，升5點或0.07%；法國CAC 40指數報6027點，跌1點或0.02%。

德國及意大利股市今日均休市。

道指期貨暫報28570點，升20點。

本月初股市投資者迎來了雙重利好，美國和中國達成第一階段貿易協議，而英國保守黨在大選中取得壓倒性勝利，足以完全掌控脫歐進程。不過，外滙市場顯示部分投資者仍有疑慮，因為明年貿易摩擦和英國脫歐仍很容易出現新的問題。

三菱日聯摩根士丹利證券駐東京資深分析師Hiroshi Miyazaki稱，今年經濟前景的風險回落，給金融市場帶來了支撐，但不能說明年還會有同樣的情況發生，沒有人能預測美中關係會怎麼發展，因美國對中國部分商品加徵的關稅仍在實施中。

國際貿易緊張關係繼續降溫，中國明年將下調部分產品關稅，範圍從凍豬肉到部分種類的半導體。在經濟放緩、中美貿易戰之際，中國政府尋求提振進口。中國國務委員兼外長王毅稍早表示，美國在經貿、科技等諸多領域接連對中國設限打壓，衝擊了整個世界的穩定和發展。

油價向上，紐約原油期貨現時每桶報60.56美元，升0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報66.47美元，升0.08美元或0.12%。