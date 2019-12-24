國際財經

泰國央行將明年通脹目標範圍從今年的1%至4%，縮窄至1%至3%。

泰國央行副行長Mathee Supapongse表示，這並不意味着將對貨幣政策的實施進行調整。貨幣政策的決策仍將取決於數據，並且可能繼續保持寬鬆以支持經濟增長，並幫助通脹率達到目標水平。

泰國央行上周三(18日)議息後，維持指標利率在1.25厘不變，符合預期；央行以外部風險加劇為由，再度調降今年及明年的經濟增長預測。經濟師指出，央行十分關注泰銖滙價強勢，較通脹或其他因素的重要程度更高。