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經過一年多的談判，英國與歐盟於2018年年底終就脫歐協議內容達成一致。然而，英國脫歐進程於2019年一波三折，英國前首相文翠珊(Theresa May)三度提交脫歐協議至下議院均告失敗，使英國被逼再次將脫歐期限延遲至10月31日。脫歐前景遙遙無期，拖累英鎊/美元在5月份連跌四周並失守1.26，而文翠珊在5月底正式宣佈於6月7日辭去保守黨黨魁及英國首相。

英國新任首相約翰遜(Boris Johnson)作風激進，於當選前他已表示如得不到國會共議，將會進行無協議脫歐，他的強硬態度直接增加了市埸對硬脫歐風險的擔憂，英鎊/美元走勢再度急劇向下，滙價於7月29日大跌逾170點，並跌穿1月低位1.2396。除此之外，約翰遜亦於9月要求延長國會休會時間，企圖以暫停國會運作以達到強硬脫離歐盟的目的。英鎊/美元於9月3日跌至1.1958，距離本年3月高位暴跌1400點，刷新2016年10月以來的近三年新低。

值得慶幸的是，英國脫歐於英鎊創下新低後迎來新轉機︰議會成功通過阻擋無協議脫歐的議案，最後英國再度將脫歐期限延遲至2020年1月31日。另外，約翰遜於10月29日要求12月12日提前大選的議案於下議院獲得通過，其後保守黨於選舉中大勝，意味著約翰遜之後提出的議案有較高機會獲得議會通過，而市埸亦再次期望約翰遜能順利帶領英國如期達成協議並脫離歐盟，英鎊/美元1400點的跌幅於三個月內全部收復，滙價於12月13日升至1.3514，刷新2018年5月以來的逾一年半新高。

技術分析方面，英鎊/美元於2019年整體呈V型形態︰滙價自5月起急轉直下，期間下跌幅度逾1400點，並於9月2日跌至近三年新低1.1958；其後英鎊/美元轉而形成上升通道，並於三個月內反彈近1600點，滙價一直飆升至逾一年半新高1.3514。英鎊/美元受英國脫歐事件影響大上大落，年內波幅逾1500點。展望2020年，英鎊/美元之前的大升勢已幾乎透支了所有的樂觀情緒，似乎英國能順利脫歐已經是市埸預料之內，滙價在來年相信未能保持大漲趨勢，後市較大機會繼續受阻於下降趨勢線並下探1.2800，甚至是1.24關口。

交易策略方面，我們根據12月13日策略於1.3000建立的英鎊/美元買盤(上望1.3160，跌穿1.2970止損)已於1.2970平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元下跌至1.2900-1.2920區域買入，上望1.3160，跌穿1.2860止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供