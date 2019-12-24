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今日 16:18 國際財經

訪韓遊客今年料創新高 達1750萬人次

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南韓文化體育觀光部和南韓觀光公社表示，今年訪韓外國遊客有望達到1750萬人次，超越2016年創下的1724萬紀錄，創歷史新高。

韓聯社報道，截至今年9月，入境遊客按年增加16.1%，遠高於全球平均水平的4%。據文體部和觀光公社估算，旅遊收入將達25.1萬億韓圜(約1682億港元)，帶動工業產值和就業機會分別增加46萬億韓圜和46萬個。

兩部門分析，吸引中國散客、客源市場多元化帶動入境外國遊客增加。在多項利好措施的吸引下，截至今年11月，訪韓中國遊客達551萬人次，按年增加26.1%。文體部今年舉行了兩次韓中文化旅遊部長會議，加強雙邊旅遊合作，並面向中國大學生簡化簽證制度。同時，為了增加中國中產階層遊客的回頭率，還放寬了為高收入者發放的多次往返簽證條件。

同期，東南亞和中東遊客達294萬人次，按年增長10%。美國遊客到年底有望突破100萬人次，成為繼中國、日本、台灣後，第四個突破百萬大關的客源地。

另據悉，文體部和觀光公社將於26日上午在仁川國際機場，舉行紀念外國遊客創歷史新高的活動。文體部長官樸良宇將向今年第1725萬個入境的外國遊客贈送花環和花束。他表示，將致力於明年實現外國遊客2000萬的目標。

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