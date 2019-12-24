熱門：

今日 11:09 國際財經

日美貿易協定致日農業減產達78億

日本農林水產省估算，日美貿易協定生效將使國內農業生產最多減少約1100億日圓(約78億港元)，維持10月時的預估。

共同社報道，農林水產省本次估算以關稅10%以上、國內生產額10億日圓以上的33個品種為對象，預估來自美國的廉價農產品流入令國產品價格下跌的影響等。生產減少估算分別為牛肉237億至474億日圓、奶酪等乳製品161億至246億日圓、豬肉109億至217億日圓、橙子等柑橘類19億至39億日圓。整體預計，將受到603億至1096億日圓的影響。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads