國際財經

日本農林水產省估算，日美貿易協定生效將使國內農業生產最多減少約1100億日圓(約78億港元)，維持10月時的預估。

共同社報道，農林水產省本次估算以關稅10%以上、國內生產額10億日圓以上的33個品種為對象，預估來自美國的廉價農產品流入令國產品價格下跌的影響等。生產減少估算分別為牛肉237億至474億日圓、奶酪等乳製品161億至246億日圓、豬肉109億至217億日圓、橙子等柑橘類19億至39億日圓。整體預計，將受到603億至1096億日圓的影響。