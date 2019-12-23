國際財經

中國下調859項進口商品關稅率，進一步緩和貿易緊張局勢，加上波音行政總裁因737 MAX復飛無期而落台，美股三大指數周一承接上星期升勢，收市齊創新高；標指與納指並創即市紀錄，分別高見3227點及8956點。歐洲股市個別發展，美滙指數反覆偏軟，英鎊失守1.3美元水平。

道指曾漲127點 波音彈4%

道指周一高開36點後，曾升127點，攀上28582點，距上周五高位28608點僅26點；道指收市升96點，報28551點，為連續第3個交易日創收市新高。標指及納指分別上揚0.09%及0.23%，收報3224點和8945點；標指亦是連續第3個交易日創新高，納指更連續第9個交易日創新高，連續創新高日數為自1998年以來最長。

波音撤換行政總裁後，股價初段一度漲近4%，收市仍飆2.91%，為表現最強的道指成分股；蘋果抽升1.63%，有分析員相信，蘋果明年或推出最少4款5G手機，將為蘋果股價的「超級周期」注入上升動力。道指30隻成分股之中，仍有12隻錄得下滑，迪士尼挫1.50%，為跌幅最大的股份。

中國國務院宣布明年起調整859項商品的進口關稅稅率，降至低於最惠國稅率水平。其中一直推高通脹率的豬肉，供應備受關注，文件顯示，進口凍豬肉暫定稅率，會由最惠國待遇的12%進一步降至8%，而具抗癌作用的含有生物鹼藥品等更直接降至零關稅。

紐約聯儲銀行向金融市場提供15天回購操作，周一認購額為288億美元，低於可供認購的350億美元，連續第二次低於操作規模。該行昨日隔夜回購操作認購額僅205.5億美元，為9月啟動有關操作以來最少。歐洲股市在假期氣氛中個別發展，英股升0.54%，法股微升0.13%，德股則跌0.13%。

英鎊兌美元五連跌

美滙指數周一反覆微跌0.01%，尾段報97.68；日圓漲0.04%，至每美元兌109.41日圓。英鎊兌美元見五連跌，美市尾段挫0.46%，再次失守1.3水平，兌1.2941美元；歐羅稍微升0.12%，兌1.1092美元。

紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1488.7美元。中美貿易、英國脫歐和美國大選不明朗等因素令避險情緒未全消退，金價有望掙脫上周窄幅上落走勢。

國際油價先跌後升，紐約期油繼上星期錄得3周最大跌幅後，昨日美市早段續跌，最終以接近盤中高位收市升0.1%，每桶報60.52美元；布蘭特期油亦倒升0.4%，報66.39美元。科威特與沙地阿拉伯上周傳可能達成協議恢復產油，加上美國能源商上周鑽油井數量增幅創近兩年最大，利淡油價。

美國商務部公布，11月耐用品訂單按月跌2%，主要受運輸設備訂單減少5.9%拖累，市場預期為上升1.5%。11月新屋銷售按月升1.3%，至以年率計的71.9萬間，由於10月的數字向下修訂，11月的升幅雖好過預測，具體數量卻低於預期的73.2萬間。