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美國總統特朗普涉「通烏門」，國會眾議院上周三(18日)表決通過指控他濫用職權和妨礙國會調查的兩項彈劾條款。民主黨及共和黨在眾議院分別擁有233席與197席，經過長達8小時辯論，先以230對197票通過濫用權力彈劾案，妨礙國會調查則以229對198票獲得通過。

投票結果顯示，共和黨於濫權及妨礙國會兩項彈劾案都沒有黨員投贊成票，惟民主黨分別有兩名及3名議員倒戈投下反對票，同時清晰預告在共和黨控制的參議院不會爭取到三分二贊成票通過彈劾案。眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)也表明，暫緩將彈劾案呈交參議院審議，實行「拖字訣」。

華爾街亦相信，特朗普即使「人緣」向來欠佳，被罷免的機會卻微乎其微。換句話說，特朗普彈劾案由始至終沒有為市場帶來不明朗因素，美股主要指數上周五全線造好，道指與標普500指數已連續兩日刷新即市和收市紀錄；納指更一連3日破頂之餘，並持續7個交易日創收市新高。

12月初本欄指出，三大指數11月底比「牛熊分界」200天線高5.9%至8.6%，兼且皆在長線「黃金交叉」(50天線高於200天線)閃耀下，建議等食完聖誕火雞再考慮對沖(長倉)也未遲。踏入12月，受到中美達成第一階段貿易協議的利好消息刺激，道指、標指、納指上周五(20日)收市已進一步拋離200天線6.8%、9%、10.6%，所謂升市莫估頂，就算擔心隨時出現較大幅度的超買回落，也可以採取順勢逐步上調止賺(trailing stop profit)策略。

港股方面，周一恒指高開153點即反覆下滑，曾跌至27830點，收報27906點，漲35點(0.13%)。恒指以28024點的7月30日以來最高位開市，惟後勁不繼，縱使能夠首度輕微升穿過去半年累積的27600點至27900點成交量密集區頂收市，問題是以陰燭「突破」，技術上看並不算太理想。

值得注意的是，大市股價高於50天線比率的中線市寬，上周五與恒指呈單日「熊背馳」，雖然昨天微彈0.3個百分點，但附【右圖】所見，又輪到3天線高於18天線股份比率的短線市寬與恒指「熊背馳」；加上EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數與恒指「熊背馳」兩個交易日，以及恒指已經連續7個交易日維持在以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上徘徊，港股或瀕臨短線技術調整。

然而，由於強勢股指數已顯著升穿40%的關鍵水平，恒指即使超買回調，幅度亦不會很大，相信在10天線(約27457點)及TrendWatch下降通道頂附近有一定支持。

信報投資研究部

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